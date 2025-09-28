Тренер «Нью-Джерси» Киф о Грицюке: «Теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но забивает. Хороший игрок c отличными рефлексами»

Шелдон Киф оценил игру Арсения Грицюка в предсезонных матчах за «Нью-Джерси».

24-летний форвард провел 3 игры и набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 1». Он перешел из СКА в это межсезонье.

«Хорошо действует без шайбы, он хороший игрок c отличными рефлексами. Чаще всего мы говорили о его игре с шайбой и ее контроле.

Это тонкая грань для любого талантливого хоккеиста: он уверен в своих атакующих навыках и чувствует, что может что-то сделать. Грицюк теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но в то же время он забивает и делает розыгрыши.

Нам нужно продолжать работать с ним над балансом, сейчас хоккей становится лучше, а конкуренция – выше. Тогда контроль шайбы становится еще важнее. Так что это следующий момент, которому он сейчас учится», – сказал главный тренер «Нью-Джерси » Шелдон Киф.