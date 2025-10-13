Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)

Илью Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год.

28-летний вратарь находится без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за «Вегас» и отражал 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2,82. Всего у Самсонова 222 матча в НХЛ с учетом плей-офф.

«Вратаря Илью Самсонова летом активно предлагали в топ‑клубы КХЛ, среди реальных претендентов были СКА и «Ак Барс». Однако представители вратаря запросили у клубов контракт с зарплатой около 80-100 млн рублей за сезон, после чего в СКА приняли решение отказаться от идеи подписания вратаря, а «Ак Барс » выбрал вариант с приглашением Михаила Бердина в пару к Тимуру Билялову.

Сейчас сторона вратаря продолжает активно предлагать голкипера в том числе и клубам КХЛ, существенно снизив зарплатные требования. Однако состав большинства команд уже укомплектован, а в платежных ведомостях не осталось места под потолком зарплат КХЛ для подписания контракта с дорогостоящим вратарем», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Металлург» может подписать Самсонова в ближайшее время (Артур Хайруллин)