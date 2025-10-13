Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
Действующий контракт 29-летнего форварда «Лос-Анджелеса» заканчивается 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне швед набрал 83 (39+44) очка за 87 матчей с учетом плей-офф.
Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 5,5 млн долларов.
«Если вы Адриан Кемпе, один из немногих игроков, способных держаться рядом с уровнем Коннора Макдэвида, как тут не сказать: рынок сжимается. У всех клубов будут деньги, включая «Эдмонтон».
Допустим, он захочет пойти за Кубком Стэнли, если дела у «Лос-Анджелеса» будут плохи. «Кингс» с радостью переподпишут его как можно скорее, но на его месте, к чему такая спешка?
Возможно, ты будешь единственным, кому будут готовы заплатить большие деньги. Например, те, что оставил Макдэвид. Кто достоин их взять, если не Кемпе?» – сказал инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек.