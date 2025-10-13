«Барыс» поместил Николишина в список отказов
«Барыс» поместил Ивана Николишина в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб FONBET КХЛ может предложить форварду продолжить карьеру в его структуре, сохранив условия действующего контракта.
Николишин проводит второй сезон в составе «Барыса». В текущем регулярном чемпионате на его счету 1 (0+1) очко за 3 игры.
29-летний нападающий начал участвовать в матчах с 5 октября.
Метальников стал генменеджером «Барыса». Экс-защитник сборной Казахстана завершил карьеру этим летом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
