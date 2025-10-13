«Барыс» поместил Николишина в список отказов

«Барыс» поместил Ивана Николишина в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб FONBET КХЛ может предложить форварду продолжить карьеру в его структуре, сохранив условия действующего контракта.

Николишин проводит второй сезон в составе «Барыса ». В текущем регулярном чемпионате на его счету 1 (0+1) очко за 3 игры.

29-летний нападающий начал участвовать в матчах с 5 октября.

