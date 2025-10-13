  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»

Экс-тренер вратарей «Локомотива» оценил слухи о вручении чемпионских перстней.

– Был инсайд, что игроки «Локомотива» за свой счет сделали чемпионские перстни для тренерского штаба, с которым они завоевали Кубок Гагарина. Вы же перешли в ЦСКА, и ярославский клуб вам эти перстни не сделал. Это правдивый слух?

– Я не впервые уже об этом слышу в СМИ. Но абсолютно не знаю, что с этим происходит в реальной жизни. Абсолютно об этом нет разговоров, вообще ничего.

Что будет, то будет. Мы свое дело в Ярославле сделали. Идем дальше. А эти все вопросы – у меня и информации такой нет, и я ее не ищу.

– 15 октября ЦСКА играет в Ярославле. А вдруг вы туда приедете, и игроки «Локомотива» вам вручат перстни?

– Мы едем туда играть. Выигрывать, забирать два очка, побеждать. Все остальное не имеет значения, – сказал тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов.

В «Локомотиве» опровергли информацию о заказе чемпионских перстней для Никитина и его ассистентов: «Ерунда. Никакую церемонию не готовим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
