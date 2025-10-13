Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»
Леонид Вайсфельд высказался о ситуации в ЦСКА.
В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.
– Если бы ЦСКА Воробьева шел на восьмом месте, то сейчас бы была критика. А сейчас на восьмое место ЦСКА все реагируют спокойно. С чем вы это связываете?
– Тренеров снимают не тогда, когда плохой результат, а когда руководство видит, что тренер не может исправить ситуацию.
Возможно, в ЦСКА понимают пути выхода из этого кризиса, поэтому резких движений не делают, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
