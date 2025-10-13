  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»
2

Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации в ЦСКА.

В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.

– Если бы ЦСКА Воробьева шел на восьмом месте, то сейчас бы была критика. А сейчас на восьмое место ЦСКА все реагируют спокойно. С чем вы это связываете?

– Тренеров снимают не тогда, когда плохой результат, а когда руководство видит, что тренер не может исправить ситуацию.

Возможно, в ЦСКА понимают пути выхода из этого кризиса, поэтому резких движений не делают, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoИлья Воробьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
5сегодня, 14:15
Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»
1сегодня, 11:46
Щитов о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Еще ничего не потеряно. Команда не будет аутсайдером весь сезон, даже с топ-соперниками выглядит не хуже»
2сегодня, 07:10
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА принимает «Автомобилист»
641 минуту назадLive
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
2735 минут назад
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
5 минут назад
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
216 минут назад
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
136 минут назад
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
14сегодня, 14:54
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
8сегодня, 14:40
Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно – сомнений нет»
1сегодня, 14:28
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
5сегодня, 14:15
«Барыс» поместил Николишина в список отказов
7сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
147 минут назад
Браташ может покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ: «Такая договоренность есть. Гендиректор был очень заинтересован в моем приглашении, создал все условия для этого»
1сегодня, 15:29
Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
2сегодня, 13:50
«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
2сегодня, 13:06
Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»
сегодня, 12:55
«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»
сегодня, 12:30
Агент Чеховича об обмене игрока в «Сибирь»: «В «Витязе» он был одним из лучших в прошлом сезоне. Надеюсь, переход поможет вернуться в то состояние»
4сегодня, 11:58
Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»
1сегодня, 11:46
Защитник «Рейнджерс» Соуси пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела
сегодня, 11:01
Рафф об 1:3 с «Бостоном»: «Ужасная игра от «Баффало» – худшее катание и уровень борьбы, что я видел. Мы уделяем эстетике слишком много внимания, нужно перерабатывать соперника»
сегодня, 10:27