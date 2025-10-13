Грицюк о дебютной игре в НХЛ: «Я был совершенно потерян. Предсезонка прошла хорошо, но официальные матчи – другое дело. Темп, давление, все происходит очень быстро»

Арсений Грицюк заявил, что был совершенно потерян в дебютной игре в НХЛ.

24-летний форвард «Нью-Джерси » провел первый матч регулярного чемпионата против «Каролины» (3:6). Грицюк не набрал очков при полезности «минус 2» за 9:52 на льду.

«Честно говоря, я был совершенно потерян. Предсезонка прошла для меня хорошо – мне дали много игрового времени, даже ставили в первое звено. Но официальные матчи НХЛ – это совсем другое дело. Темп, давление, все происходит так быстро.

«Каролина » – серьезный соперник, и я был разочарован тем, как прошел мой дебют. Но ребята подошли и сказали: «Не переживай, это сильная команда, против них всегда тяжело играть, особенно на выезде».

Они напомнили, что мы проигрываем им три года подряд», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк .

Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»