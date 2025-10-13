  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ – сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива»
0

Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ – сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива»

Майк Веккионе назвал Александра Овечкина командным человеком.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка за 3 матча.

«То, что делает Овечкин, это просто невероятно. Он должен забить свой 900-й гол в НХЛ, а это просто сумасшедшее число. Я не могу сказать, что много с ним общался, но все ребята говорят, что он командный человек и делает многое для построения коллектива.

Овечкин известен как снайпер, но то, как он ведет себя внутри команды, тоже очень важно. Мне интересно, сколько голов он забьет в новом сезоне. Хочется пожелать ему успеха. Он отличный человек и великолепный игрок», – сказал экс-форвард системы «Вашингтона», хоккеист «Барыса» Майк Веккионе.

Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМайк Веккионе
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoБарыс
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Барыса» Веккионе: «Когда увидел Астану, то был в восторге. Приятно шокирован, что в России много красивых городов – Казань, Челябинск, Новосибирск. В АХЛ таких видишь не так много»
611 октября, 06:35
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
310 октября, 13:46
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
48 октября, 21:35
Главные новости
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
3 минуты назад
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
217 минут назад
Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно – сомнений нет»
29 минут назад
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
42 минуты назад
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
1448 минут назад
«Барыс» поместил Николишина в список отказов
756 минут назад
Грицюк о дебютной игре в НХЛ: «Я был совершенно потерян. Предсезонка прошла хорошо, но официальные матчи – другое дело. Темп, давление, все происходит очень быстро»
2сегодня, 13:31
Хмелевски о «Салавате»: «Жалко, что творится с хоккеем в Уфе. Болельщики там очень хорошие – будем верить, что трудности останутся позади»
2сегодня, 12:43
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА примет «Автомобилист»
48сегодня, 08:01
Экс-тренер «Лады» Браташ возглавил «Буран» из ВХЛ. Клуб идет на 28-м месте из 32
6сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
2сегодня, 13:50
«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:06
Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»
сегодня, 12:55
«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»
сегодня, 12:30
Агент Чеховича об обмене игрока в «Сибирь»: «В «Витязе» он был одним из лучших в прошлом сезоне. Надеюсь, переход поможет вернуться в то состояние»
3сегодня, 11:58
Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»
сегодня, 11:46
Защитник «Рейнджерс» Соуси пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела
сегодня, 11:01
Рафф об 1:3 с «Бостоном»: «Ужасная игра от «Баффало» – худшее катание и уровень борьбы, что я видел. Мы уделяем эстетике слишком много внимания, нужно перерабатывать соперника»
сегодня, 10:27
Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»
1сегодня, 09:58
Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»
2сегодня, 09:02