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Чинахов о питании: «На ужин перед играми чаще всего мясо. Медленные углеводы, утром просыпаешься не такой голодный. Раньше обожал фастфуд, сейчас нет. И за сном больше слежу»

Егор Чинахов изменил подход к питанию и сну в последние годы.

– Новый тренер в футбольном ЦСКА запретил игрокам есть мясо. Ты по такой же системе работаешь?

– Нет, наоборот. На ужин перед играми у меня чаще всего мясо. Медленные углеводы. Когда утром просыпаешься, ты не такой голодный. И не наедаешься на завтраке, ты чуть поел – и все. Раньше я вообще не завтракал. Сейчас все равно понимаю, что это надо.

– Ты очень сильно похудел, но говоришь, что вес у тебя остался прежний.

– Да. Может быть, мышцами чуть оброс. Но вес у меня стабильно держится.

– Когда начал думать о питании?

– С позапрошлого года, как раз с лета. Тогда я тоже последний месяц не играл и в это время стал изучать, строить план подготовки на лето. Начал составлять себе и рационное питание, выбирать витаминные комплексы.

– Анализы сдавал?

– Да, все тесты.

– Что тебе нельзя?

– Молочные продукты. Хотя я раньше очень любил чай с молоком. Сейчас вообще молока по минимуму. Но у меня в основном лактоза. Йогурты я тоже раньше очень любил. Сейчас все это без лактозы.

– Есть что-то, что можно, но ты себе запрещаешь есть?

– Да, фастфуд. Раньше я обожал его. В выходной день, сейчас нет. За сном стараюсь больше следить. Раньше мог спокойно сидеть до 12 ночи, просто тяжело было заснуть. Сейчас ложусь намного раньше, в 10 вечера уже лежишь, стараешься уснуть. Даже если не получается, просто себя настраиваешь, – сказал нападающий «Коламбуса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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