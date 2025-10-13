Браташ может покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ: «Такая договоренность есть. Гендиректор был очень заинтересован в моем приглашении, создал все условия для этого»
Олег Браташ заявил, что в случае предложения из КХЛ может покинуть «Буран».
Ранее стало известно, что экс-тренер «Лады» Браташ возглавил «Буран» из Olimpbet ВХЛ.
– В вашем контракте есть пункт, по которому вы можете покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ?
– Да, такая договоренность между мной и клубом есть.
Генеральный директор «Бурана» прекрасно понимал, какие предложения я ждал. Он был очень заинтересован в моем приглашении в «Буран» и создал все условия для этого, – сказал главный тренер «Бурана» Олег Браташ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
