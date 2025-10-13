Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона

Михаил Ильин набрал очки в 6-й игре подряд.

Нападающий «Северстали » забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива » (4:0, 2-й перерыв).

Михаил Ильин продлил свою результативную серию до 6 игр, в которых набрал 7 (3+4) баллов.

Всего на его счету 9 (3+6) очков в 14 матчах сезона.