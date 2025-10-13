Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
Михаил Ильин набрал очки в 6-й игре подряд.
Нападающий «Северстали» забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0, 2-й перерыв).
Михаил Ильин продлил свою результативную серию до 6 игр, в которых набрал 7 (3+4) баллов.
Всего на его счету 9 (3+6) очков в 14 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
