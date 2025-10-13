  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»
0

Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»

Дмитрий Бучельников не стал комментировать свою статистику в ЦСКА.

В 5 последних матчах Бучельников забросил 5 шайб и отдал 3 передачи. Команда идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 играх.

– В последних матчах у вас неплохая индивидуальная статистика. Насколько довольны собственными результатами?

– Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы.

– Ну кто-то же должен тащить команду.

– Все без исключения: кто-то игрой в меньшинстве, кто-то игрой в большинстве. Не хочу никого выделять, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Бучельников
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» обложился талантами, у «Тампы» и «Флориды» – все плохо. Рейтинг фарм-систем НХЛ
297 октября, 18:10
Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»
4 октября, 19:01
Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Он отличный плеймейкер, бросок один из самых точных, сильных и качественных»
30 сентября, 03:50
Главные новости
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
2 минуты назадТесты и игры
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
76сегодня, 17:00Live
Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
9 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА принимает «Автомобилист»
16432 минуты назадLive
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
9сегодня, 16:26
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
13сегодня, 16:15
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
2сегодня, 15:55
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
17сегодня, 14:54
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
11сегодня, 14:40
Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно – сомнений нет»
2сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
4 минуты назад
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
222 минуты назад
Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
133 минуты назад
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
146 минут назад
В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27
1сегодня, 16:59
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44
Браташ может покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ: «Такая договоренность есть. Гендиректор был очень заинтересован в моем приглашении, создал все условия для этого»
1сегодня, 15:29
Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»
2сегодня, 15:15
Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
2сегодня, 13:50
«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
2сегодня, 13:06