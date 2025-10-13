Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»

Дмитрий Бучельников не стал комментировать свою статистику в ЦСКА.

В 5 последних матчах Бучельников забросил 5 шайб и отдал 3 передачи. Команда идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 играх.

– В последних матчах у вас неплохая индивидуальная статистика. Насколько довольны собственными результатами?

– Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы.

– Ну кто-то же должен тащить команду.

– Все без исключения: кто-то игрой в меньшинстве, кто-то игрой в большинстве. Не хочу никого выделять, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.