  Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»

Саша Хмелевски высказался о своем переходе в «Ак Барс».

«Салават Юлаев» ранее обменял форварда в клуб из Казани.

– Вы сильно нервничали в тот день, когда вас обменяли из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»? Причем изначально считалось, что вы должны оказаться в «Авангарде».

– Начнем с того, что тот день я начал в статусе безработного. Потому что уже подписал расторжение контракта с «Салаватом Юлаевым». И потом ждал, что меня отправят в другую команду.

Да, в первый момент не совсем приятно, что мои планы не совпали с действительностью. Но я рад, что сейчас в «Ак Барсе», что в Казани считают меня хорошим игроком и так сильно хотели меня получить. Я хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.

Источник: «Матч ТВ»
