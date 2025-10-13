Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
Леонид Вайсфельд высказался о победной серии «Автомобилиста».
Команда одержала шесть побед подряд.
–Удивительная ситуация. Столько травмированных, а они выигрывают. Просто молодцы. Тут даже сказать нечего. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед.
– Считаете ли, что огромное количество травм сыграло дополнительной мотивацией для игроков?
– Сложно сказать. Понятно, что появляется возможность проявить себя у тех, кто не вышел бы на лед, если был полный состав. Они хорошо себя проявили, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
