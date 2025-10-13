  • Спортс
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»

Леонид Вайсфельд высказался о победной серии «Автомобилиста».

Команда одержала шесть побед подряд. 

–Удивительная ситуация. Столько травмированных, а они выигрывают. Просто молодцы. Тут даже сказать нечего. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед.

– Считаете ли, что огромное количество травм сыграло дополнительной мотивацией для игроков?

– Сложно сказать. Понятно, что появляется возможность проявить себя у тех, кто не вышел бы на лед, если был полный состав. Они хорошо себя проявили, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Источник: «РБ Спорт»
