В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27

В Olimpbet МХЛ вводится новая система аттестации тренеров.

«Континентальная хоккейная лига постоянно стремится к совершенствованию всех аспектов игры. С 2019 года усилился курс на системное развитие тренеров команд МХЛ , а с 2025 для них введен трехмесячный курс дополнительного обучения. Начиная с сезона-2026/2027 для работы в лиге будет обязательным наличие профессионального аттестата.

Программа обучения тренеров реализуется лигой при поддержке одного из ведущих вузов страны – Сколковского института науки и технологий. Обучение стартует в октябре 2025 года и будет проводиться дистанционно, что удобно при насыщенном графике тренеров.

Трехмесячная программа включает в себя не только профессиональные дисциплины, но и четыре уникальных модуля по развитию «гибких» навыков: «Взаимодействие со СМИ», «Командная психология», «Современная грамотность» и «Эффективный руководитель». Эти навыки помогут тренерам МХЛ эффективнее управлять командой, выстраивать коммуникацию и заложат основу для будущего карьерного роста в КХЛ .

Общая продолжительность курса – 108 часов для главных тренеров и 72 для членов тренерского штаба», – говорится на сайте лиги.

Тренерам нужно будет получить профессиональный аттестат одной из двух категорий:

Высшая категория: для главных тренеров (требуется высшее образование, стаж от трех лет и расширенная программа подготовки).

Первая категория: для других тренеров (требуется профильное образование или дополнительное обучение).

Отмечается, что процесс аттестации включает обучение и защиту квалификации перед экспертами. Успешные кандидаты получат электронный аттестат, действующий четыре года