Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
Борис Михайлов высказался о результатах ЦСКА в сезоне-2025/26.
В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.
«Никто не доволен результатами – ни команда, ни болельщики. Все ждут, что в ближайшее время подтянется игровая дисциплина.
Если разбирать в целом, то нет претензий по самоотдаче и борьбе. По остальным компонентам вопросы есть – по линии вратаря, по линии обороны, по линии атаки.
Видим, что есть маленькие какие-то издержки, которые не позволяют команде стабильно играть», – сказал почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
