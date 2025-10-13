Бучельников о том, в чем ЦСКА нужно добавлять: «Правильно действовать, выигрывать микродуэли, забирать нейтральные шайбы и больше играть в чужой зоне»

Дмитрий Бучельников высказался об игре ЦСКА в матче против «Ак Барса» (2:3).

В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы.

– После результативного первого периода не смогли забить во втором и третьем, в чем причина? Может, в раздевалке в перерыве неправильно настроились?

– Даже не знаю, что пошло не так, но нам не нужен дополнительный настрой, у нас есть большая мотивация выигрывать каждую игру без исключения, в том числе и эту, просто не реализовали свои моменты.

– Казалось, что второй период вы играли от обороны, и за исключением пары-тройки вылазок у ЦСКА не было моментов. Согласны с таким мнением?

– Моменты были, просто не реализовали их, старались перевести игру в чужую зону.

– В чем нужно добавлять ЦСКА?

– Правильно действовать, выигрывать микродуэли, забирать нейтральные шайбы и больше играть в чужой зоне, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.