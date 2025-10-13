Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
Ударивший ребенка тренер был уволен из академии «Спартака».
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал ролик, на котором Георгий Мишичев ударил ребенка клюшкой и толкнул его на лед. Тренера уволили из академии «Спартака», как только появилось видео.
«Тренер был тут же уволен из академии «Спартака», родителям были принесены извинения», – сообщили в академии «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
