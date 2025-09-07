Сомерби о том, что в России еда вкуснее, чем в Канаде и США: «Согласен. Рестораны в Москве поразили меня. В Петербурге тоже было замечательно»
Дойл Сомерби сравнил еду в России и Северной Америке.
– Американские и канадские хоккеисты говорят, что в России еда вкуснее, чем в Канаде и США. Вы согласны?
– Да, я согласен. Я считаю, что качество еды здесь невероятное. Рестораны в Москве поразили меня. Моя семья приезжала сюда, и они любят здешнюю еду.
В Санкт-Петербурге тоже было замечательно, по крайней мере, из того, что я пробовал.
Да, лучше, чем дома. Хорошее качество и хорошие впечатления от ресторанов, – заявил американский защитник «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби.
