Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
11 октября Кетов возглавил «СКА-ВМФ». До этого он входил в штаб Игоря Ларионова в СКА.
– Из тренерского штаба СКА ушел один человек. Это потеря?
– Я думаю, что здесь нет никакой потери. Перевод Кетова в команду ВХЛ только даст возможность ему получить самостоятельную работу, а руководству вообще понять, способен ли этот недавно игравший молодой человек стать тренером.
Это, мне кажется, пойдет самому Кетову на пользу. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, потому что у него абсолютно нет опыта работы. Сейчас этот опыт у него появится.
Плюс это логично, «СКА-ВМФ» находится на 30-м месте из 32 команд, чего никогда не было. Здесь у Кетова есть возможность себя проявить.
– Что вы думаете об этом решении? У команды все не очень хорошо, и назначается тренер без опыта.
– Дело в том, что его помощь в главной команде минимальная, а здесь у него будет возможность применить те знания, те навыки, которые получены с прошлым тренерским штабом и предыдущим.
– Видите ли вы в Кетове потенциал заменить Ларионова в основной команде в будущем?
– В одной из статей я прочитал, что у него хорошие отношения с руководством клуба. Может такая история возникнуть, – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.
СКА проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции.
Игорь Ларионов казался новатором, но сильнее других застрял в прошлом