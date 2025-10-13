Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»

Сергей Черкас высказался об уходе Евгения Кетова из штаба СКА.

11 октября Кетов возглавил «СКА-ВМФ». До этого он входил в штаб Игоря Ларионова в СКА.

– Из тренерского штаба СКА ушел один человек. Это потеря?

– Я думаю, что здесь нет никакой потери. Перевод Кетова в команду ВХЛ только даст возможность ему получить самостоятельную работу, а руководству вообще понять, способен ли этот недавно игравший молодой человек стать тренером.

Это, мне кажется, пойдет самому Кетову на пользу. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, потому что у него абсолютно нет опыта работы. Сейчас этот опыт у него появится.

‎Плюс это логично, «СКА-ВМФ » находится на 30-м месте из 32 команд, чего никогда не было. Здесь у Кетова есть возможность себя проявить.

– Что вы думаете об этом решении? У команды все не очень хорошо, и назначается тренер без опыта.

– Дело в том, что его помощь в главной команде минимальная, а здесь у него будет возможность применить те знания, те навыки, которые получены с прошлым тренерским штабом и предыдущим.

– Видите ли вы в Кетове потенциал заменить Ларионова в основной команде в будущем?

– В одной из статей я прочитал, что у него хорошие отношения с руководством клуба. Может такая история возникнуть, – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

СКА проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции.

