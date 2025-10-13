  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
1

Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»

Сергей Черкас высказался об уходе Евгения Кетова из штаба СКА.

11 октября Кетов возглавил «СКА-ВМФ». До этого он входил в штаб Игоря Ларионова в СКА.

– Из тренерского штаба СКА ушел один человек. Это потеря? 

– Я думаю, что здесь нет никакой потери. Перевод Кетова в команду ВХЛ только даст возможность ему получить самостоятельную работу, а руководству вообще понять, способен ли этот недавно игравший молодой человек стать тренером.

Это, мне кажется, пойдет самому Кетову на пользу. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, потому что у него абсолютно нет опыта работы. Сейчас этот опыт у него появится.

‎Плюс это логично, «СКА-ВМФ» находится на 30-м месте из 32 команд, чего никогда не было. Здесь у Кетова есть возможность себя проявить. 

– Что вы думаете об этом решении? У команды все не очень хорошо, и назначается тренер без опыта. 

– Дело в том, что его помощь в главной команде минимальная, а здесь у него будет возможность применить те знания, те навыки, которые получены с прошлым тренерским штабом и предыдущим. 

– Видите ли вы в Кетове потенциал заменить Ларионова в основной команде в будущем?

– В одной из статей я прочитал, что у него хорошие отношения с руководством клуба. Может такая история возникнуть, – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

СКА проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции.

Игорь Ларионов казался новатором, но сильнее других застрял в прошлом

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
Сергей Черкас
logoВХЛ
logoЕвгений Кетов
logoСКА-ВМФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
11сегодня, 14:40
СКА проиграл 5 матчей подряд, но котируется фаворитом против «Автомобилиста». Екатеринбуржцы победили в 6 последних играх
сегодня, 10:20
Главные новости
Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
11 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА принимает «Автомобилист»
16334 минуты назадLive
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
77сегодня, 17:00Live
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
9сегодня, 16:26
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
15сегодня, 16:15
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
2сегодня, 15:55
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
17сегодня, 14:54
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
11сегодня, 14:40
Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно – сомнений нет»
2сегодня, 14:28
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
5сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
224 минуты назад
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
148 минут назад
В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27
1сегодня, 16:59
Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»
сегодня, 16:49
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44
Браташ может покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ: «Такая договоренность есть. Гендиректор был очень заинтересован в моем приглашении, создал все условия для этого»
1сегодня, 15:29
Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»
2сегодня, 15:15
Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
2сегодня, 13:50
«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
2сегодня, 13:06
Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»
сегодня, 12:55