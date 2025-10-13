Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки

Николай Голдобин попал в заявку СКА на матч с «Автомобилистом».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 13 октября.

Нападающий Николай Голдобин пропустил 2 последних матча СКА . В 11 играх сезона на его счету 8 (2+6) очков.

В состав на матч также вошел защитник Никита Зайцев . Он еще не играл в этом сезоне из-за травмы.

Нападающий Рокко Грималди не попал в заявку.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 5 последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.