Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
Николай Голдобин попал в заявку СКА на матч с «Автомобилистом».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 13 октября.
Нападающий Николай Голдобин пропустил 2 последних матча СКА. В 11 играх сезона на его счету 8 (2+6) очков.
В состав на матч также вошел защитник Никита Зайцев. Он еще не играл в этом сезоне из-за травмы.
Нападающий Рокко Грималди не попал в заявку.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 5 последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
