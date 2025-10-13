Хмелевски об игре за «Ак Барс»: «Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества»

Саша Хмелевски высказался о победе в матче против ЦСКА (3:2) .

Хмелевски набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах за «Ак Барс».

– Что вы скажете о матче против ЦСКА? Казань так доминировала, что превзошла армейцев по броскам (37:17).

– Парни – молодцы. Я считаю, что из шести матчей при мне в «Ак Барсе» этот был лучшим с точки зрения командной игры. Блокировали шайбу хорошо, владели шайбой, вели игру. Не дали сопернику шансов в нападении – ну, если не считать того, что они два раза забили в большинстве.

– Но вам нужно еще прибавлять, как и всему «Ак Барсу»?

– Ну, конечно. Мы можем забивать еще больше. Я считаю, что и большинство у нас может быть еще лучше. Хотя мы сами его два раза реализовали с ЦСКА . Но можем создавать еще больше моментов.

– Как вы ищете «химию» в звене с Александром Барабановым и Григорием Денисенко?

– В игре с ЦСКА, я считаю, у нас было много моментов. Просто нам нужно улучшать завершение. И «химия» у нас тоже была получше. Просто я пока новичок в «Ак Барсе», только две недели тут. Идет адаптация, тяжеловато. Но потихонечку мы прибавляем, вот одержали четыре победы подряд.

– Очень хороший подбор форвардов у «Ак Барса». Конкуренция за место в составе высокая.

– Я пытаюсь делать свою работу. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества. Конечно, считаю, что я могу играть еще лучше. Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Но пока важно просто поймать свою игру, – сказал нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски .