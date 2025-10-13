  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хмелевски об игре за «Ак Барс»: «Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества»
1

Хмелевски об игре за «Ак Барс»: «Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества»

Саша Хмелевски высказался о победе в матче против ЦСКА (3:2) .

Хмелевски набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах за «Ак Барс». 

– Что вы скажете о матче против ЦСКА? Казань так доминировала, что превзошла армейцев по броскам (37:17).

– Парни – молодцы. Я считаю, что из шести матчей при мне в «Ак Барсе» этот был лучшим с точки зрения командной игры. Блокировали шайбу хорошо, владели шайбой, вели игру. Не дали сопернику шансов в нападении – ну, если не считать того, что они два раза забили в большинстве.

– Но вам нужно еще прибавлять, как и всему «Ак Барсу»?

– Ну, конечно. Мы можем забивать еще больше. Я считаю, что и большинство у нас может быть еще лучше. Хотя мы сами его два раза реализовали с ЦСКА. Но можем создавать еще больше моментов.

– Как вы ищете «химию» в звене с Александром Барабановым и Григорием Денисенко?

– В игре с ЦСКА, я считаю, у нас было много моментов. Просто нам нужно улучшать завершение. И «химия» у нас тоже была получше. Просто я пока новичок в «Ак Барсе», только две недели тут. Идет адаптация, тяжеловато. Но потихонечку мы прибавляем, вот одержали четыре победы подряд.

– Очень хороший подбор форвардов у «Ак Барса». Конкуренция за место в составе высокая.

– Я пытаюсь делать свою работу. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества. Конечно, считаю, что я могу играть еще лучше. Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Но пока важно просто поймать свою игру, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСаша Хмелевски
logoАк Барс
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЦСКА
logoГригорий Денисенко
logoАлександр Барабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
21сегодня, 16:15
Хмелевски о «Салавате»: «Жалко, что творится с хоккеем в Уфе. Болельщики там очень хорошие – будем верить, что трудности останутся позади»
2сегодня, 12:43
Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»
10вчера, 18:26
Главные новости
НХЛ. «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Колорадо» победил «Баффало»
11315 минут назадLive
«Шанхай» о мерче СКА, который обменяли на шарфы «Дрэгонс»: «Все упаковано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери»
318 минут назад
СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист». Команда Ларионова идет 8-й на Западе
844 минуты назад
КХЛ. СКА победил «Автомобилист», «Локомотив» проиграл «Северстали»
22249 минут назад
«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей
5сегодня, 18:30
Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
5сегодня, 17:53
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
12сегодня, 16:26
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
21сегодня, 16:15
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
2сегодня, 15:55
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
20сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»
8 минут назад
Хартли о втором перерыве матча с «Северсталью»: «Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость. Первые два периода мы не играли так, как должны были»
638 минут назад
Бучельников о том, в чем ЦСКА нужно добавлять: «Правильно действовать, выигрывать микродуэли, забирать нейтральные шайбы и больше играть в чужой зоне»
50 минут назад
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
1сегодня, 17:58
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
2сегодня, 17:40
Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
1сегодня, 17:29
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
1сегодня, 17:16
В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27
1сегодня, 16:59
Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»
сегодня, 16:49
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44