«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами.

В состав китайского клуба вошли вратарь Андрей Кареев, защитник Дойл Сомерби, а также форварды Райан Спунер, Ник Меркли и Никита Попугаев.

В минувшем сезоне Кареев провел 22 матча за минское «Динамо» и «Витязь», одержав 9 побед при 92,1% отраженных бросков.

В активе Сомерби 14 (5+9) очков в 52 матчах за «Куньлунь» при полезности «плюс 1». 

Спунер в прошлом сезоне выступал за «Авангард». Он набрал 42 (10+32) очка в 67 играх с учетом плей-офф при полезности «плюс 8».

На счету Меркли 22 (12+10) балла в составе «Автомобилиста» за 66 игр с учетом Кубка Гагарина.

Попугаев провел 38 игр в регулярке за «Ладу», набрав 20 (13+7) очков.

«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни

