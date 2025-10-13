  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
0

Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я

Павел Дорофеев признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Лига назвала трех звезд минувшей недели.

Третьей звездой назван вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он выиграл все 3 матча недели, отражая в среднем 92,5% бросков. 

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто, отметившийся 5 (4+1) баллами в 2 играх. 

Первой звездой признан форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, забивший 5 голов в 3 матчах недели.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПавел Дорофеев
logoСергей Бобровский
logoОттава
logoВегас
logoФлорида
logoШэйн Пинто
logoНХЛ
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
3вчера, 12:21
Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Форвард «Вегаса» продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ
27вчера, 05:15Видео
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
511 октября, 12:45
Главные новости
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
3 минуты назадТесты и игры
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
76сегодня, 17:00Live
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА принимает «Автомобилист»
16433 минуты назадLive
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
9сегодня, 16:26
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
14сегодня, 16:15
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
2сегодня, 15:55
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
17сегодня, 14:54
Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу» за 80-100 млн рублей в год – клубы отказались. Сейчас требования экс-вратаря НХЛ существенно ниже («Матч ТВ»)
11сегодня, 14:40
Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно – сомнений нет»
2сегодня, 14:28
Рашит Давыдов о слухе, что игроки «Локомотива» купили экс-тренерам чемпионские перстни: «Что будет, то будет – у меня нет информации. Мы свое дело в Ярославле сделали»
5сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
5 минут назад
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
223 минуты назад
Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
134 минуты назад
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
147 минут назад
В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27
1сегодня, 16:59
Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»
сегодня, 16:49
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44
Браташ может покинуть «Буран» в случае предложения из КХЛ: «Такая договоренность есть. Гендиректор был очень заинтересован в моем приглашении, создал все условия для этого»
1сегодня, 15:29
Вайсфельд о 8-м месте ЦСКА: «Тренера снимают, когда руководство видит, что он не может исправить ситуацию. Возможно, в клубе понимают пути выхода из кризиса, поэтому резких движений не делают»
2сегодня, 15:15
Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»
2сегодня, 13:50