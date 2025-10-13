Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
Павел Дорофеев признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Лига назвала трех звезд минувшей недели.
Третьей звездой назван вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он выиграл все 3 матча недели, отражая в среднем 92,5% бросков.
Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто, отметившийся 5 (4+1) баллами в 2 играх.
Первой звездой признан форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, забивший 5 голов в 3 матчах недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
