Панарин без очков в матче с «Вашингтоном»: 1 бросок (5 заблокировано), «минус 1» за 21:03 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс»

Артемий Панарин не отметился голевыми действиями в матче с «Вашингтоном» (0:1).

В 4 играх сезона НХЛ на счету форварда «Рейнджерс» 2 (0+2) очка.

Сегодня за 21:03 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (2:55 – в большинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот (5 были заблокированы, 1 – мимо), 1 перехват, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
