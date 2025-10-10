Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»

Роман Ротенберг поделился впечатлениями от посещения музея «Динамо».

«Сегодня посетил музей «Динамо » – современное и очень интересное пространство, где собрана история великого спортивного движения нашей страны.

Экспозиция действительно впечатляет: уникальные экспонаты начала прошлого века, редкие архивные материалы, современные мультимедийные решения и множество интерактивных зон, которые делают знакомство с историей живым и увлекательным. Все продумано до мелочей, выполнено с использованием передовых технологий, но при этом с глубоким уважением к традициям.

Особенно важно, что музей будет интересен не только болельщикам и ветеранам спорта, но и юным спортсменам. Здесь можно увидеть, с чего все начиналось, почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед.

В этом музее стоит побывать каждому – это часть нашей спортивной истории и пример того, как можно бережно сохранять традиции, сочетая их с современным подходом.

Отдельное спасибо Дмитрию Пресне, болельщику «Динамо» со стажем, за интересную и содержательную экскурсию, за искреннюю любовь к клубу и за то, что помогает передавать ее новым поколениям, соединяя прошлое и будущее «Динамо», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81