Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»
«Сегодня посетил музей «Динамо» – современное и очень интересное пространство, где собрана история великого спортивного движения нашей страны.
Экспозиция действительно впечатляет: уникальные экспонаты начала прошлого века, редкие архивные материалы, современные мультимедийные решения и множество интерактивных зон, которые делают знакомство с историей живым и увлекательным. Все продумано до мелочей, выполнено с использованием передовых технологий, но при этом с глубоким уважением к традициям.
Особенно важно, что музей будет интересен не только болельщикам и ветеранам спорта, но и юным спортсменам. Здесь можно увидеть, с чего все начиналось, почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед.
В этом музее стоит побывать каждому – это часть нашей спортивной истории и пример того, как можно бережно сохранять традиции, сочетая их с современным подходом.
Отдельное спасибо Дмитрию Пресне, болельщику «Динамо» со стажем, за интересную и содержательную экскурсию, за искреннюю любовь к клубу и за то, что помогает передавать ее новым поколениям, соединяя прошлое и будущее «Динамо», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81