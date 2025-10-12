Кравец на вопрос о судействе в игре с «Торпедо»: «У вас 300 тысяч есть? Не смогу ответить. Если нас не устраивают какие-то моменты, посылаем письма в КХЛ»
Михаил Кравец не стал комментировать судейство в матче с «Торпедо» (3:5).
Хоккеисты «Барыса» были наказаны тремя 2-минутными удалениями, а также 5-минутным штрафом.
– Планируете ли усилять нападение легионерами?
– Я бы хотел, чтобы усилились.
– Как оцениваете судейство в сегодняшнем матче?
– У вас триста тысяч есть?
– Нет.
– Поэтому я не смогу ответить вам на этот вопрос. Если нас не устраивают какие-то моменты, мы всегда посылаем (письма в лигу). Но пока ни к чему хорошему это не приводит, нужно играть и не обращать внимания на судейство, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.
«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
