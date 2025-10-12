  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
5

«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд

«Торпедо» победило «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

Встреча проходила в Астане и завершилась победой гостей – 5:3.

«Торпедо» удалось прервать серию из 4 поражений, тогда как «Барыс» проиграл пятый матч подряд.

Следующий матч нижегородцы проведут в гостях 14 сентября с «Динамо» Минск, «Барыс» в тот же день примет «Сибирь».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
