«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд

«Торпедо» победило «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

Встреча проходила в Астане и завершилась победой гостей – 5:3.

«Торпедо » удалось прервать серию из 4 поражений, тогда как «Барыс» проиграл пятый матч подряд.

Следующий матч нижегородцы проведут в гостях 14 сентября с «Динамо» Минск, «Барыс » в тот же день примет «Сибирь».