«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
«Торпедо» победило «Барыс» в матче FONBET КХЛ.
Встреча проходила в Астане и завершилась победой гостей – 5:3.
«Торпедо» удалось прервать серию из 4 поражений, тогда как «Барыс» проиграл пятый матч подряд.
Следующий матч нижегородцы проведут в гостях 14 сентября с «Динамо» Минск, «Барыс» в тот же день примет «Сибирь».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
