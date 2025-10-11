«Барыс» подписал пробный контракт с Панюковым. Форвард набрал 12 очков в 58 матчах за клуб в прошлом сезоне
Кирилл Панюков вернулся в «Барыс».
28-летний нападающий подписал пробное соглашение казахстанским клубом.
Договор рассчитан до 31 октября.
В прошлом сезоне Кирилл Панюков выступал за «Барыс» и набрал 12 (8+4) очков при полезности «минус 21» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости