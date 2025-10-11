«Барыс» подписал пробный контракт с Панюковым. Форвард набрал 12 очков в 58 матчах за клуб в прошлом сезоне

Кирилл Панюков вернулся в «Барыс».

28-летний нападающий подписал пробное соглашение казахстанским клубом.

Договор рассчитан до 31 октября.

В прошлом сезоне Кирилл Панюков выступал за «Барыс » и набрал 12 (8+4) очков при полезности «минус 21» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .