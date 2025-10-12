Исаков о 5:3 с «Барысом»: «В плане психологии «Торпедо» нужна была победа. Наши старания оправдались, мы получили результат. Перестановки в составе позволили добиться успеха»

Алексей Исаков высказался о победе над «Барысом» (5:3).

«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд.

«Хочу поздравить нашу команду и болельщиков с победой. Для нас это был важный матч. В плане психологии нам нужна была победа. Сегодня наши старания оправдались, и мы получили результат.

Было непросто выходить после серии поражений. Сегодня нервозность была ощутима со стороны обеих команд. Но наши перестановки в составе позволили добиться успеха», – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков .

«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд