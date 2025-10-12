  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене
2

«Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене

«Авангард» заявил Майкла Маклауда на матч с «Металлургом».

27-летний нападающий примет участие в игре, которая пройдет 12 октября в Магнитогорске. Он заявлен в четвертом звене с Иваном Игумновым и Анселем Галимовым.

Для Маклауда этот матч станет первым после оправдательного приговора по делу о сексуализированном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

В прошлом FONBET чемпионате КХЛ Маклауд провел 19 матчей за «Авангард» и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.

Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «У него джетлаг, нужно около 9 дней, чтобы восстановиться. Не будем торопиться запускать его в игру, он очень много пропустил»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoМайкл Маклауд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
4вчера, 16:10
Ткачев набрал 0+15 в 14 матчах сезона. Форвард «Металлурга» – лидер ассистентской гонки КХЛ, у лучшего бомбардира «Авангарда» Потуральски 14 очков
7вчера, 09:30
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «У него джетлаг, нужно около 9 дней, чтобы восстановиться. Не будем торопиться запускать его в игру, он очень много пропустил»
510 октября, 20:22
Главные новости
Фетисов про 2 игры Овечкина без шайб на старте сезона НХЛ: «Он забьет свои голы, что его дергать. Будет что комментировать»
9 минут назад
«Россияне доминируют в НХЛ – это большой плюс. Они поднимают рейтинг нашей хоккейной державы – без международных соревнований хотя бы так». Щитов о регулярке НХЛ
331 минуту назад
КХЛ. «Металлург» играет с «Авангардом», «Сибирь» – с «Нефтехимиком», «Барыс» принимает «Торпедо», ЦСКА встретится с «Ак Барсом»
5844 минуты назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
4сегодня, 11:15
«Флорида» не планирует помещать Баркова в список травмированных до конца сезона. Клуб надеется, что он восстановится быстрее ожидаемого
сегодня, 10:53
«Авангард» выпустил коллекцию ретро-формы к 75-летию клуба. Команда проведет в ней несколько матчей в этом сезоне
10сегодня, 10:36Фото
«Торпедо» подписало контракт с Принсом на год. У форварда 17 очков за 46 матчей в прошлом сезоне
6сегодня, 10:07
Рябкин подрался в 1-й игре сезона в АХЛ. 18-летнего форварда системы «Каролины» удалили до конца матча
2сегодня, 09:55Видео
Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по очкам у защитников – 410 за 435 игр. У Эдлера – 409 за 925 матчей
2сегодня, 09:12
Овечкин вышел на 7-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах (785), обогнав Лемье. До идущего 6-м Дионна – 26 баллов
8сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Принс получит 17 млн рублей от «Торпедо» за этот сезон (Михаил Зислис)
20 минут назад
Токкет о 3:4 с «Каролиной»: «Некоторые в «Филадельфии» отлично постарались – Бринк и Эрссон были великолепны, меньшинство работало. Но нужно перестать пропускать легкие голы»
46 минут назад
Стаал из «Каролины» – 5-й действующий игрок НХЛ с голами в 20+ сезонах. Он повторил достижение Кросби, Овечкина, Бернса и Перри
сегодня, 10:20
Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. Он 4-й защитник в истории «Каролины» с таким достижением
2сегодня, 09:40
Марченко о хет-трике «Миннесоте»: «Могу забрасывать чаще, нужно больше бросать. Партнеры по «Коламбусу» делают отличные передачи»
1сегодня, 09:26
Овечкин – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с результативным действием в 40+ лет. До него отличились Монс и Хара
сегодня, 07:55
Демидов сыграл 6:06 в большинстве в матче с «Чикаго». Форвард «Монреаля» остался без очков – 1 бросок и «минус 1» за 14:22
4сегодня, 06:55
Ничушкин без очков в 3 первых матчах в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 2 броска в створ, 5 промахов и «минус 2» за 18:01 против «Далласа»
4сегодня, 06:45
Кенневилл одержал 1-ю победу в НХЛ с октября 2021 года. Она стала для тренера «Анахайма» 970-й за карьеру в лиге, больше только у Боумэна (1244)
3сегодня, 06:25
Орлов набрал 0+2 в матче с «Анахаймом». У защитника «Сан-Хосе» 3 броска, 5 хитов, 2 потери и «+1» за 21:23
2сегодня, 06:05