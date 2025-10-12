«Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене

«Авангард» заявил Майкла Маклауда на матч с «Металлургом».

27-летний нападающий примет участие в игре, которая пройдет 12 октября в Магнитогорске. Он заявлен в четвертом звене с Иваном Игумновым и Анселем Галимовым.

Для Маклауда этот матч станет первым после оправдательного приговора по делу о сексуализированном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

В прошлом FONBET чемпионате КХЛ Маклауд провел 19 матчей за «Авангард » и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.

Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «У него джетлаг, нужно около 9 дней, чтобы восстановиться. Не будем торопиться запускать его в игру, он очень много пропустил»