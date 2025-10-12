«Россияне доминируют в НХЛ – это большой плюс. Они поднимают рейтинг нашей хоккейной державы – без международных соревнований хотя бы так». Щитов о регулярке НХЛ

Никита Щитов заявил, что российские хоккеисты доминируют в НХЛ.

После первых дней регулярного чемпионата Павел Дорофеев лидирует в списке снайперов (5 шайб за 3 игры), Евгений Малкин делит первое место среди ассистентов (5 пасов в 3 матчах).

«Хорошо, что российские хоккеисты доминируют в НХЛ, красиво играют, набирают много очков. Это большой плюс для нашего хоккея. Это говорит о том, что летом ребята проделали колоссальную работу, готовы к высочайшей конкуренции и где‑то даже превосходят конкурентов, что не может не радовать.

Я думаю, это мотивирует и подстегивает остальных ребят, кто стремится уехать в НХЛ в будущем. Наши хоккеисты задают высокий стандарт, своими достижениями они поднимают рейтинг нашей хоккейной державы.

Без международных соревнований это можно делать хотя бы так», – бывший игрок клубов FONBET КХЛ Никита Щитов .

Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Форвард «Вегаса» продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ