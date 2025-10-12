Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Форвард «Вегаса» продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ
Павел Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Вегаса» стал автором единственной шайбы своей команды в матче с «Кракеном» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний россиянин сравнял счет в третьем периоде, отличившись в большинстве.
Дорофеев набрал 5 (5+0) очков в 3 играх сезона и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги.
