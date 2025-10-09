Бабаев о 0+13 у Ткачева в 13 играх: «Он ход набирает с октября. Разин сказал, что ему не нужны голы Володи, он помогает партнерам стать лучше»

Шуми Бабаев высказался об отсутствии голов у Владимира Ткачева в этом сезоне.

30-летний форвард «Металлург » сделал 13 результативных передач в 13 матчах текущего Fonbet КХЛ.

«Владимир обычно ход набирает начиная с октября, так что думаю: очко за игру – рекорд в его исполнении. Сейчас все более чем хорошо, а в ближайшее время станет еще лучше.

Не зря главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сказал, что ему не нужны голы Владимира, достаточно того, что он делает для команды и помогает партнерам стать лучше. Одно из основных качеств Володи – делать лучше тех, кто находится рядом», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров»