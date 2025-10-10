  • Спортс
0

Исаков об 1:4 от «Металлурга»: «Против них нельзя играть в открытый хоккей, нам это рано. Мы действовали на контратаках, создавали ситуации в позиционной обороне. Но забили мало – будем думать, что делать»

Алексей Исаков высказался после матча с «Металлургом» (1:4).

– В этой игре у нас не все получилось. Результат на табло. Мы готовимся к следующему матчу.

– А почему не удалось показать свои сильные стороны?

– Мы понимали, что с этой командой нельзя играть на встречных курсах. Пытались навязать свою игру, но где-то не получилось.

– Вы очень рано заменили вратаря в третьем периоде. Готовы идти на риск?

– Надо отталкиваться от хода матча, как ты чувствуешь, готова ли команда играть вшестером против четверых. Тут мы посовещались и решили поменять.

– Егор Соколов полностью ли адаптировался в КХЛ?

– Он старается, есть большой прогресс по сравнению с началом сезона. Где-то мы хотим большего. Но он все понимает и работает.

– Почему упала результативность? Есть ли тенденция?

– Если об игре с «Динамо», то нас подвела реализация – по игре с шайбой мы были сильнее. А в последних двух матчах… Да, против «Магнитки» нельзя было играть в открытый хоккей. Нам это пока рано. Мы действовали на контратаках, создавали ситуации в позиционной обороне. Но забили мало – будем думать, что с этим делать, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
