Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Мы готовились к НХЛ – его семья вернулась в Америку, и тут он резко все изменил. Это стало неожиданностью не только для меня»

Агент Евгения Кузнецова прокомментировал переход игрока в «Металлург».

33-летний нападающий подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

«У меня не было желания, чтобы Кузнецов здесь остался, хотел его все‑таки до последнего подписать в НХЛ. Но когда позвонили люди из руководства «Металлурга » и сказали: «Что вы думаете об этом?» Я перезвонил Кузнецову, и он, на мое удивление, сказал, чтобы все переговоры в США прекратить.

Мы‑то готовились как раз к тому, что он будет играть в НХЛ. И семья там находится, дети пошли в школу. Опять они вернулись туда и вошли в обычное американское русло. И тут он резко все изменил. Я думаю, что его семья даже не ожидала. Это не только для меня стало неожиданностью.

Тренер «Металлурга» Андрей Разин ? И вот как эти два человека будут уживаться внутри… Если Кузнецов поймет, что здесь нужно играть на том же самом уровне, на котором он играл в США, и показывать свой максимальный хоккей не только в определенных играх или в определенный отрезок времени, а на протяжении всего сезона, то я думаю, что мы все еще не раз похлопаем», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Разин о Кузнецове: «Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что уже построено, не будем»