  • Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
1

Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» над «Салаватом» в Fonbet КХЛ.

Московский клуб одержал победу в домашнем матче со счетом 4:1. 

– Мне очень понравился «Салават Юлаев». Организованная, агрессивная, быстрая команда. Видны рука тренера и желание игроков. Хорошо, что сегодня выиграли. Они доставили нам очень много проблем. Мы вовремя забили, поэтому игра сложилась в нашу пользу. Спасибо болельщикам, они здорово поддерживали – энергетика передалась игрокам. 

– Вы выделили «Салават Юлаев», но можно ли сказать, что это был матч, когда вы меньше всего нервничали за конечный результат? Все предыдущие матчи разница была в одну-две шайбы…

– В первом периоде звенели штанги. Забили бы они, могло бы все пойти иначе. Говорю же, команда очень организованная. Нужно отдать должное и нашим игрокам – они хорошо подготовились. Повторюсь, что накануне мы тренировались хорошо и правильно настроились. 

– Сергея Артемьева вернули в ВХЛ. Сегодня снова сыграл Артем Чернов. Вы были чем-то недовольны в действиях Артемьева или так поддерживаете конкуренцию?

– Все должны играть. Мы стараемся, чтобы все были в обойме, Артемьев заболел сейчас. Он должен был приехать, но заболел. Чернов и планировался на этот матч, он проверенный боец.

– Сегодня смогли забить даже в меньшинстве, но при этом не реализовали ни одно численное преимущество. С чем это связываете?

– Да, соперник дал шанс в удалениях, но не дал шанса забить. Гости очень хорошо оборонялись.

Владислав Подъяпольский вернулся, и после этого три победы. Насколько он важен для команды? 

– Я не хочу в этой ситуации говорить что-то, потому что, если выделю Подъяпольского, скажут, что недооцениваем Моторыгина. Если мы вспомним хронологию по годам, то Моторыгин всегда в определенный момент вытаскивает команду. Он в плей-офф выступал в начале, этот сезон начал тоже он. У нас два хороших вратаря. Когда играет вратарь, неважно кто, важно, как он играет, – сказал главный тренер «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо»
