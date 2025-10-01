  • Спортс
  • «Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е

«Динамо» Минск возглавило рейтинг посещаемости матчей КХЛ в сентябре.

Список составил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. Оценивалось среднее количество зрителей на домашних играх каждой из команд лиги.

Отмечается, что данные о посещаемости матчей взяты из официальных протоколов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Динамо» Минск – 15 086 зрителей, 100% заполняемость стадиона.

2. «Авангард» – 11 976 зрителей, 99,7%

3. СКА – 11 500 зрителей, 92%

4. «Сибирь» – 11 175 зрителей, 93,1%

5. «Автомобилист» – 10 289 зрителей, 81,7%

6. «Шанхай» – 9 452 зрителей, 39,4%

7. «Барыс» – 8 454 зрителей, 70,5%

8. «Сочи» – 8 341 зрителей, 69,5%

9. ЦСКА – 8 398 зрителей, 66,2%

10. «Ак Барс» – 8 254 зрителей, 92,7%

11. «Салават Юлаев» – 8 086 зрителей, 94,9%

12. «Локомотив» – 7 716 зрителей, 85,1%

13. «Спартак» – 7 603 зрителей, 61,3%

14. «Трактор» – 7 500 зрителей, 100%

15. «Металлург» – 7 145 зрителей, 92,8%

16. «Амур» – 7 049 зрителей, 99,3%

17. «Динамо» Москва – 6 815 зрителей, 59,3%

18. «Торпедо» – 5 500 зрителей, 98,2%

19. «Северсталь» – 5 463 зрителей, 90,1%

20. «Адмирал» – 5 342 зрителей, 90,3%

21. «Лада» – 4 644 зрителей, 74,9%

22. «Нефтехимик» – 3 027 зрителей, 50%

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
