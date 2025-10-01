«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
Список составил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. Оценивалось среднее количество зрителей на домашних играх каждой из команд лиги.
Отмечается, что данные о посещаемости матчей взяты из официальных протоколов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Динамо» Минск – 15 086 зрителей, 100% заполняемость стадиона.
2. «Авангард» – 11 976 зрителей, 99,7%
3. СКА – 11 500 зрителей, 92%
4. «Сибирь» – 11 175 зрителей, 93,1%
5. «Автомобилист» – 10 289 зрителей, 81,7%
6. «Шанхай» – 9 452 зрителей, 39,4%
7. «Барыс» – 8 454 зрителей, 70,5%
8. «Сочи» – 8 341 зрителей, 69,5%
9. ЦСКА – 8 398 зрителей, 66,2%
10. «Ак Барс» – 8 254 зрителей, 92,7%
11. «Салават Юлаев» – 8 086 зрителей, 94,9%
12. «Локомотив» – 7 716 зрителей, 85,1%
13. «Спартак» – 7 603 зрителей, 61,3%
14. «Трактор» – 7 500 зрителей, 100%
15. «Металлург» – 7 145 зрителей, 92,8%
16. «Амур» – 7 049 зрителей, 99,3%
17. «Динамо» Москва – 6 815 зрителей, 59,3%
18. «Торпедо» – 5 500 зрителей, 98,2%
19. «Северсталь» – 5 463 зрителей, 90,1%
20. «Адмирал» – 5 342 зрителей, 90,3%
21. «Лада» – 4 644 зрителей, 74,9%
22. «Нефтехимик» – 3 027 зрителей, 50%