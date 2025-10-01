«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е