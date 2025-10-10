  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве
7

«Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве

Константин Шафранов пополнил тренерский штаб «Ак Барса».

«Специалист будет отвечать за игру команды в большинстве. Ранее занимавший эту должность Алексей Тертышный покинул клуб по соглашению сторон. Мы благодарим Алексея Викторовича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении казанского клуба. 

Константин Шафранов ранее был ассистентом Романа Ротенберга в СКА. До этого Шафранов работал с Бобом Хартли в «Авангарде».

«Со старта регулярного чемпионата результативность команды при игре в большинстве была ниже ожидаемой. Для изменения этой ситуации мы пробовали самые разные варианты, однако на льду мы лишь частично видели необходимый эффект.

После обсуждения ситуации со всем тренерским штабом, принято решение об изменении подхода к работе спецбригад и смене тренера по большинству.

Я благодарен Алексею Викторовичу за совместную работу и высокие профессиональные качества. И особенно ценю его готовность всегда действовать в интересах команды.

Константин Шафранов − специалист с большим и успешным опытом в ведущих клубах лиги и сборной страны. Давно знакомы с ним, уже обсудили текущую ситуацию в команде и с сегодняшнего дня приступаем к совместной работе», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
logoАнвар Гатиятулин
Константин Шафранов
logoАлексей Тертышный
logoАк Барс
logoКХЛ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин после 4:3 с «Барысом»: «У «Ак Барса» была яма в плане результата. Но мы неплохо проводили даже те матчи, где проигрывали с большим счетом. Все нарабатывается»
47 октября, 19:49
У «Ак Барса» 3 победы подряд впервые в сезоне: над «Барысом» и «Амуром» – дважды. Команда Гатиятулина – 4-я на Востоке
177 октября, 18:32
Гатиятулин о 3:1 с «Амуром»: «Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось»
15 октября, 18:16
Главные новости
Кузнецов о сравнении с Екатериной II: «Посыл Разина понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»
114 минут назад
Максим Соколов про 5 поражений СКА подряд: «Хочу поддержать Ларионова. Когда в тренерском штабе люди, аффилированные с руководством, нормальной работы быть не может»
424 минуты назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
4435 минут назад
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
347 минут назад
Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»
2сегодня, 08:28
Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»
6сегодня, 08:10
Шестеркин с шатаутом при 37 сэйвах, Пинто с 2+1 и Густавссон с матчем на ноль – звезды дня в НХЛ. Коннор с хет-триком не вошел в список
7сегодня, 07:34
Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
11сегодня, 07:10
Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев
25сегодня, 06:46
Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ
28сегодня, 05:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей («СЭ»)
5 минут назад
Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»
37 минут назад
Артюхин о «Динамо»: «Вышло из кризиса. Ключевое событие – возвращение Козлова в штаб. Появление Подъяпольского на воротах придало уверенности команде»
1сегодня, 08:51
Назаров о КХЛ: «Борется с РПЛ за болельщиков и трансляции, не с НХЛ. Неплохо бы придумать медийный департамент для раскрутки хоккейной лиги в интернете»
3сегодня, 08:41
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
4сегодня, 07:50Видео
Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
сегодня, 07:22
Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
3сегодня, 06:58
37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке
4сегодня, 06:34
Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом». Это был первый матч форварда после продления контракта с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов
2сегодня, 05:55
Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45
3сегодня, 05:40