«Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве

Константин Шафранов пополнил тренерский штаб «Ак Барса».

«Специалист будет отвечать за игру команды в большинстве. Ранее занимавший эту должность Алексей Тертышный покинул клуб по соглашению сторон. Мы благодарим Алексея Викторовича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении казанского клуба.

Константин Шафранов ранее был ассистентом Романа Ротенберга в СКА. До этого Шафранов работал с Бобом Хартли в «Авангарде».

«Со старта регулярного чемпионата результативность команды при игре в большинстве была ниже ожидаемой. Для изменения этой ситуации мы пробовали самые разные варианты, однако на льду мы лишь частично видели необходимый эффект.

После обсуждения ситуации со всем тренерским штабом, принято решение об изменении подхода к работе спецбригад и смене тренера по большинству.

Я благодарен Алексею Викторовичу за совместную работу и высокие профессиональные качества. И особенно ценю его готовность всегда действовать в интересах команды.

Константин Шафранов − специалист с большим и успешным опытом в ведущих клубах лиги и сборной страны. Давно знакомы с ним, уже обсудили текущую ситуацию в команде и с сегодняшнего дня приступаем к совместной работе», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.