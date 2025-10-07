Гатиятулин после 4:3 с «Барысом»: «У «Ак Барса» была яма в плане результата. Но мы неплохо проводили даже те матчи, где проигрывали с большим счетом. Все нарабатывается»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Барысом» в Fonbet КХЛ.

Казанский клуб выиграл домашний матч со счетом 4:3. Это третья подряд победа «Ак Барса».

«Яма была до этого в плане результата, но даже те игры, что мы с большим счетом проигрывали, мы их проводили неплохо. Конечно, поражения не дают уверенности, а победы, наоборот, дают импульс. Но это рабочий процесс.

Летом одни сочетания были в тех же спецбригадах, сейчас – другие. Все нарабатывается через игры и тренировки», – сказал главный тренер «Ак Барса ».