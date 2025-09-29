Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й

Кирилл Капризов занял 12-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network.

Форвард «Миннесоты» был включен в список аналитиками NHL Network.

На официальном сайте НХЛ была опубликована десятка игроков, занявших места с 11-го по 20-е.

11. Давид Пастрняк («Бостон »)

12. Кирилл Капризов («Миннесота »)

13. Микко Рантанен («Даллас »)

14. Джек Айкел («Вегас»)

15. Остон Мэттьюс («Торонто»)

16. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)

17. Зак Веренски («Коламбус»)

18. Митч Марнер («Вегас»)

19. Вильям Нюландер («Торонто»)

20. Мэттью Ткачак («Флорида»).

Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки

Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак