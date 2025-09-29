Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
Форвард «Миннесоты» был включен в список аналитиками NHL Network.
На официальном сайте НХЛ была опубликована десятка игроков, занявших места с 11-го по 20-е.
11. Давид Пастрняк («Бостон»)
12. Кирилл Капризов («Миннесота»)
13. Микко Рантанен («Даллас»)
14. Джек Айкел («Вегас»)
15. Остон Мэттьюс («Торонто»)
16. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)
17. Зак Веренски («Коламбус»)
18. Митч Марнер («Вегас»)
19. Вильям Нюландер («Торонто»)
20. Мэттью Ткачак («Флорида»).
Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак