  «Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й

«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico.

Отмечается, что для определения справедливой рыночной стоимости франшиз, Sportico рассчитали выручку каждой команды, опираясь на общедоступную информацию и финансовые отчеты, а также на интервью с лицами, осведомленными в финансах команд.

Эта и другая информация были проверены несколькими владельцами команд, финансовыми и операционными директорами команд, специалистами по связям со СМИ и бывшими руководителями команд.

Полный рейтинг стоимости клубов НХЛ выглядит следующим образом:

1 (1). «Торонто», 4,25 млрд долларов (+16% по сравнению с прошлым годом);

2 (2). «Рейнджерс», 3,65 млрд (+12%);

3 (3). «Монреаль», 3,3 млрд (+13%);

4 (4). «Бостон», 3 млрд (+12%);

5 (5). «Лос-Анджелес», 2,96 млрд (+18%);

6 (7). «Эдмонтон», 2,76 млрд (+15%);

7 (6). «Чикаго», 2,74 млрд (+12%);

8 (8). «Филадельфия», 2,66 млрд (+16%);

9 (9). «Вашингтон», 2,3 млрд (+24%);

10 (10). «Детройт», 2,11 млрд (+14%);

11 (14). «Нью-Джерси», 2,06 млрд (+21%);

12 (12). «Вегас», 2,02 млрд (+14%);

13 (16). «Даллас», 1,94 млрд (+18%);

14 (15). «Айлендерс», 1,93 млрд (+15%);

15 (25). «Каролина», 1,92 млрд (+49%);

16 (11). «Тампа-Бэй», 1,9 млрд (+6%);

17 (26). «Флорида», 1,89 млрд (+51%);

18 (13). «Ванкувер», 1,87 млрд (+8%); 

19 (18). «Калгари», 1,82 млрд (+15%);

20 (19). «Колорадо», 1,81 млрд (+15%); 

21 (17). «Миннесота», 1,79 млрд (+12%);

22 (21). «Сиэтл», 1,71 млрд (+17%);

23 (20). «Питтсбург», 1,7 млрд (+16%);

24 (23). «Нэшвилл», 1,6 млрд (+21%);

25 (27). «Анахайм», 1,59 млрд (+28%);

26 (24). «Сент-Луис», 1,53 млрд (+18%);

27 (22). «Сан-Хосе», 1,49 млрд (+5%);

28 (28). «Юта», 1,44 млрд (+20%);

29 (30). «Баффало», 1,36 млрд (+20%);

30 (29). «Оттава», 1,34 млрд (+18%);

31 (31). «Виннипег», 1,33 млрд (+21%);

32 (32). «Коламбус», 1,3 млрд (+23%).

ПРИМЕЧАНИЕ: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportico
