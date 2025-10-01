«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
Отмечается, что для определения справедливой рыночной стоимости франшиз, Sportico рассчитали выручку каждой команды, опираясь на общедоступную информацию и финансовые отчеты, а также на интервью с лицами, осведомленными в финансах команд.
Эта и другая информация были проверены несколькими владельцами команд, финансовыми и операционными директорами команд, специалистами по связям со СМИ и бывшими руководителями команд.
Полный рейтинг стоимости клубов НХЛ выглядит следующим образом:
1 (1). «Торонто», 4,25 млрд долларов (+16% по сравнению с прошлым годом);
2 (2). «Рейнджерс», 3,65 млрд (+12%);
3 (3). «Монреаль», 3,3 млрд (+13%);
4 (4). «Бостон», 3 млрд (+12%);
5 (5). «Лос-Анджелес», 2,96 млрд (+18%);
6 (7). «Эдмонтон», 2,76 млрд (+15%);
7 (6). «Чикаго», 2,74 млрд (+12%);
8 (8). «Филадельфия», 2,66 млрд (+16%);
9 (9). «Вашингтон», 2,3 млрд (+24%);
10 (10). «Детройт», 2,11 млрд (+14%);
11 (14). «Нью-Джерси», 2,06 млрд (+21%);
12 (12). «Вегас», 2,02 млрд (+14%);
13 (16). «Даллас», 1,94 млрд (+18%);
14 (15). «Айлендерс», 1,93 млрд (+15%);
15 (25). «Каролина», 1,92 млрд (+49%);
16 (11). «Тампа-Бэй», 1,9 млрд (+6%);
17 (26). «Флорида», 1,89 млрд (+51%);
18 (13). «Ванкувер», 1,87 млрд (+8%);
19 (18). «Калгари», 1,82 млрд (+15%);
20 (19). «Колорадо», 1,81 млрд (+15%);
21 (17). «Миннесота», 1,79 млрд (+12%);
22 (21). «Сиэтл», 1,71 млрд (+17%);
23 (20). «Питтсбург», 1,7 млрд (+16%);
24 (23). «Нэшвилл», 1,6 млрд (+21%);
25 (27). «Анахайм», 1,59 млрд (+28%);
26 (24). «Сент-Луис», 1,53 млрд (+18%);
27 (22). «Сан-Хосе», 1,49 млрд (+5%);
28 (28). «Юта», 1,44 млрд (+20%);
29 (30). «Баффало», 1,36 млрд (+20%);
30 (29). «Оттава», 1,34 млрд (+18%);
31 (31). «Виннипег», 1,33 млрд (+21%);
32 (32). «Коламбус», 1,3 млрд (+23%).
ПРИМЕЧАНИЕ: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.