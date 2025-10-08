Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»

Игорь Ларионов высказался о неудачах СКА в последних матчах Fonbet КХЛ.

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту » (1:2 ОТ) на выезде. Это пятое поражение СКА подряд.

– Вы на пресс-конференциях нередко рассказываете про истории времен «Детройта». Есть ли история, которую может быть актуальна нынешнему положению СКА?

– Здесь и сейчас не про историю «Детройта». Мы сейчас говорим о команде, которая только формируется. Она тяжело формируется, скажу честно. Но когда ты видишь отдачу, когда ты видишь рабочую этику, то можешь только оставаться терпеливым.

Мы хотим побеждать, мы будем побеждать. Но очень важно, чтобы первым делом пришла та уверенность, которой нам не хватает. Это главная причина, почему мы забиваем очень мало голов, хотя создаем массу моментов, – сказал главный тренер СКА.

«Не вижу больших проблем». Как Ларионов мыслит на фоне слухов об отставке