Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория»
В среду СКА проиграл «Автомобилисту» в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).
– Игорь Игоревич Ларионов начинал матч в центре своего звена, а потом вы перевели его все-таки на фланг, поставили Матвея Короткого в центр. С чем это было связано?
– У них есть между собой договор, кто играет на вбрасываниях. Это их территория. Они договариваются между собой, потому что кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это исключительно позиция «на точке», поэтому говорить, что кто-то играл исключительно в центре, а кто-то на фланге…
Была расстановка на вбрасываниях, все остальное время Матвей играл на фланге, Игорь – в центре. Просто праворукому игроку в зоне нашей обороны с левой стороны удобнее выигрывать шайбу в угол площадки. В этом все дело, – сказал главный тренер СКА.