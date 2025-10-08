Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория»

Игорь Ларионов высказался об игре Матвея Короткого и Игоря Ларионова – младшего.

В среду СКА проиграл «Автомобилисту » в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

– Игорь Игоревич Ларионов начинал матч в центре своего звена, а потом вы перевели его все-таки на фланг, поставили Матвея Короткого в центр. С чем это было связано?

– У них есть между собой договор, кто играет на вбрасываниях. Это их территория. Они договариваются между собой, потому что кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это исключительно позиция «на точке», поэтому говорить, что кто-то играл исключительно в центре, а кто-то на фланге…

Была расстановка на вбрасываниях, все остальное время Матвей играл на фланге, Игорь – в центре. Просто праворукому игроку в зоне нашей обороны с левой стороны удобнее выигрывать шайбу в угол площадки. В этом все дело, – сказал главный тренер СКА .