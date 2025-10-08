Ларионов о Голдобине вне заявки СКА: «Мастерство должно подкрепляться рабочей этикой и трудом. Пытаемся это до него донести. Надеемся увидеть его в домашней серии»

Игорь Ларионов объяснил, почему Николай Голдобин не играл с «Автомобилистом».

СКА уступил екатеринбургскому клубу в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ. Николай Голдобин пропустил этот матч, ранее он также не был включен в заявку на игру против «Локомотива» (2:4).

– Что с Николаем Голдобиным? Как он работает на тренировках? Можем его ждать в заявке в ближайших матчах?

– Он начал работать, работать на полную, потому что любое мастерство хорошего игрока должно подкрепляться рабочей этикой и трудом. Мы пытаемся это до Голдобина донести.

Он провел два дня, очень напряженно работая индивидуально в зале и на льду. Надеемся, что мы увидим его в домашней серии, – сказал главный тренер СКА .

С 13 октября армейцы проведут дома 6 матчей подряд – против «Автомобилиста», «Нефтехимика», «Локомотива», ЦСКА, «Сочи» и «Сибири».