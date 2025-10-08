  • Спортс
  • Заварухин о 2:1 против СКА: «У «Автомобилиста» было неплохое движение, агрессия. Матч на жилах, рады победе над сильной командой»
3

Заварухин о 2:1 против СКА: «У «Автомобилиста» было неплохое движение, агрессия. Матч на жилах, рады победе над сильной командой»

Николай Заварухин подвел итоги игры против СКА в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» одержал победу в домашней игре со счетом 2:1 ОТ. 

– Здорово вошли в матч, демонстрировали неплохое движение и агрессию в атаке, быстро проходили среднюю зону. Потом переигрывали смены, соперник накатывался на нас, а мы совершали ошибки.

СКА мощно выходил из своей зоны, мы пропустили много контратак. Но Евгений Аликин выручил команду. Сами имели неплохие возможности, но вратарь соперника здорово сыграл. Матч на жилах, тяжелая игра с хорошим соперником, рады победе над сильной командой.

– Что случилось со Степаном Хрипуновым? Почему он не играл?

– Небольшое повреждение, желаем ему здоровья, – сказал главный тренер «Автомобилиста». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
