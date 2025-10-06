  • Спортс
  Заварухин про гол Буше «Авангарду»: «Перед игрой журналисты спросили, почему он не забивает, и это помогло. Теперь буду перед каждым матчем просить задавать этот вопрос»
3

Заварухин про гол Буше «Авангарду»: «Перед игрой журналисты спросили, почему он не забивает, и это помогло. Теперь буду перед каждым матчем просить задавать этот вопрос»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Авангардом».

Клуб из Екатеринбурга выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 4:1. 

«Не просто тяжелая, а тяжеленая игра. Соперник – очень мобильная команда, прессинговала, мы тяжело выходили из‑под этого прессинга в первом периоде. Во втором внесли изменения, перестроились, вошли в игру, забили свои голы.

Мы не хотели обороняться, но соперник заставлял нас это делать. Хорошая контратака сделала свое дело. Заблокированные броски, великолепная игра Галкина, он много подчищал. Это основа сегодняшнего успеха, ребята бились за результат. Приятно такую команду обыгрывать.

Очень важно, что сегодня перед игрой журналисты спросили: «Почему Буше не забивает?» И это помогло. Теперь буду перед каждой игрой просить задавать этот вопрос, пусть он в каждом матче забивает.

В каждой игре у него есть моменты, где‑то невезение было. Он выполняет большой объем работы, мы все знаем, какие качества у него есть. Надеюсь, он сыграется с партнерами и будет приносить результат своими голами. Он злится на меня, что не выпускаю в меньшинстве, но я считаю, что у нас есть другие люди на меньшинство», – сказал Заварухин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
