  • Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли – главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепно»
Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли – главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепно»

Вячеслав Фетисов назвал Евгения Малкина выдающимся хоккеистом современности.

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

«Его самое главное достижение – три Кубка Стэнли c «Питтсбургом», а все остальное – развитие этой истории. Женя Малкин – один из самых выдающихся хоккеистов современности. Здесь ни прибавить, ни убавить.

20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепное достижение. «Питтсбург» сделает все необходимое, чтобы увековечить его достижения после того, как он завершит карьеру», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Бирюков о Малкине: «Евгения все ждут в «Металлурге», надеемся на него. Наверное, рановато еще об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoВячеслав Фетисов
logoМатч ТВ
logoНХЛ
