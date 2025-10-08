Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли – главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепно»
Вячеслав Фетисов назвал Евгения Малкина выдающимся хоккеистом современности.
39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).
«Его самое главное достижение – три Кубка Стэнли c «Питтсбургом», а все остальное – развитие этой истории. Женя Малкин – один из самых выдающихся хоккеистов современности. Здесь ни прибавить, ни убавить.
20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепное достижение. «Питтсбург» сделает все необходимое, чтобы увековечить его достижения после того, как он завершит карьеру», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
