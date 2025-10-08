Бирюков о Малкине: «Евгения все ждут в «Металлурге», надеемся на него. Наверное, рановато еще об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но»

Евгений Бирюков сказал, что Евгения Малкина ждут в «Металлурге».

Начавшийся сезон НХЛ – заключительный для 39-летнего форварда «Питтсбурга » по текущему контракту с клубом. Ранее Малкин сказал , что хотел бы продолжить карьеру в «Пингвинс».

«Я уже говорил давно, что Евгения все ждут в Магнитогорске, надеемся на него. Это наша звезда, которая прославляет наш город и клуб.

Мы всегда его рады видеть, но, наверное, рановато еще об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но», – сказал спортивный директор «Металлурга ».

Малкин сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс», в том числе пас на победный гол