Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. «Питтсбург» уже идет в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»

Сергей Гончар высказался о возможном уходе Евгения Малкина из «Питтсбурга».

– The Athletic меня даже шокировал, когда сообщил, что «Питтсбург» не будет с Евгением Малкиным продлевать контракт, который заканчивается после этого сезона. При этом форвард очень усердно тренируется. Может, Джино все-таки оставят?

– Я думаю, тут любые варианты возможны.

Сам Женя готовится, будет играть. И я считаю, он проведет хороший сезон. Он все равно выступает на высоком уровне. И если он продолжит в том же духе, то будет востребован.

Я даже не обращал внимания на то, что написали журналисты – ну, не будет «Питтсбурга», то при желании Малкин может подписать контракт с любой другой командой.

Тем более «Пингвинс» сейчас уже идут в перестройку, делают обмены. Может быть, им сейчас хочется взять какого-то игрока помоложе.

Тем не менее от Жени все зависит. Если будет играть хорошо, то сам примет решение, где он хочет продолжать карьеру.

– Я думаю, свитер Малкина все равно поднимут в Питтсбурге.

– Сто процентов. В этом даже не сомневаюсь, – сказал обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар .